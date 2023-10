Internado, Diego Alemão é transferido para nova clínica psiquiátrica

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, o Diego Alemão, foi transferido do centro de reabilitação em que foi internado na semana passada para outra clínica psiquiátrica. Segundo o advogado Jeffrey Chiquini, que confirmou o caso à CNN, a transferência teria ocorrido em razão de um surto.

"Por recomendação médica foi transferido para tratamento especializado. Queremos discrição e sigilo das informações para melhor recuperação dele", declarou Chiquini à emissora, reforçando que não detalharia o caso para preservar Diego.

Prisão no Rio de Janeiro

Alemão, apelido pelo qual Diego ficou conhecido no BBB, foi preso no último dia 26 de setembro quando a Polícia Militar foi acionada no Rio de Janeiro para checar "a presença de um homem aparentemente alterado" que adentrou em um táxi na Barra da Tijuca.

O veículo foi interceptado e o ex-BBB foi encontrado com um revólver calibre 32, além de oito munições do mesmo calibre no banco de trás. Na ocasião, ele foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (DP), de Copacabana, por policiais militares e preso em flagrante por porte ilegal de arma.

Diego Gasques foi solto na manhã seguinte após pagamento de fiança de R$ 4 mil. Além disso, anunciou que se internaria por conta própria em uma clínica de reabilitação.

"Infelizmente, ele está passando por um momento difícil, sua família está passando por um momento difícil, com essa doença que o acometeu. Esse mal que, infelizmente, muitos sofrem e já sofreram. Acreditamos que, com muita fé e muita oração, ele irá superar este momento", afirmou Chiquini, na ocasião, sobre a dependência de drogas.