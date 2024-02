Internada para tratamento contra câncer, Fabiana Justus celebra presentes que fez para filhas

Fabiana Justus, hospitalizada em tratamento de leucemia, revelou, nas redes sociais, como faz para continuar próxima das filhas gêmeas, Chiara e Sienna. Nesta quinta-feira (1º), a influenciadora mostrou desenhos de princesas da Disney para as herdeiras e aparentou estar orgulhosa do progresso na atividade.

Nas imagens, a filha de Roberto Justos rabiscou princesas para as filhas de 4 anos colorirem e devolverem para ela colocar no quarto do hospital. "Fazendo os pedidos das meninas! Chiara pediu a Mulan e a Sienna pediu a Moana! Tô treinando e achando que tô evoluindo", escreveu no Instagram.

A influenciadora também é mãe de Luigi, que possui apenas cinco meses. As três crianças são fruto do casamento com o empresário Bruno D'ancona. Chiara, Sienna e Luigi visitaram a mãe no hospital, na última terça-feira (30).

Legenda: As filhas de Fabiana Justus pediram que a mãe desenhasse princesas da Disney Foto: Reprodução/Instagram/fabianajustus

Também na terça-feira, Fabiana revelou que os cabelos já estão caindo. Fazendo selfie enquanto ainda tenho meu cabelinho. Que já tá caindo sem parar”, escreveu.

Leucemia mieloide aguda (LMA)

Fabiana, de 37 anos, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda (LMA). Ela revelou que esse tipo de leucemia é o mais comum em adultos, raramente ocorrendo em crianças.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ela se desenvolve em uma velocidade considerada muito rápida. A doença na influenciadora foi descoberta ainda no início e, segundo ela, a equipe médica informou que as chances de cura são altas.

Neste tipo de doença, a medula óssea produz muitas células sanguíneas anormais que se acumulam pelo corpo.

A descoberta precoce desse tipo de câncer aumenta as chances de cura. Existem alguns tipos de comportamentos de risco e condições que aumentam as chances de desenvolvimento da doença, conforme o instituto.