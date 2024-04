Integrante do Big Brother argentino descobre leucemia durante participação do reality

O Gran Hermano, equivalente ao Big Brother na Argentina, surpreendeu os telespectadores nesta segunda-feira (22), ao anunciar que uma das participantes foi diagnosticada com leucemia, depois de apresentar sintomas que preocuparam a produção do reality. Furia, nome artístico de Juliana Sacaglione, comunicou o diagnóstico aos colegas da casa assim que voltou para o confinamento após passar por exames médicos.

“Tenho algo que é uma verdadeira m*, mas que não tenho que continuar com o tratamento porque estou no primeiro nível, não é nível quatro, posso continuar aqui dentro. Gente. Tenho leucemia”, contou, emocionada.

A sister também fez questão de frisar que não estava fazendo uma piada com os colegas. “Eu não tenho que tratar a doença porque está no nível um. Todos os meses terei que me testar para acompanhar a evolução. Pode ser que quando eu tenha 40 anos eu seja surpreendida pelo nível três e aí, então, estou ferrada”, explicou.

A integrante também disse que foi alertada pelos médicos que precisa tomar alguns cuidados para seguir estável. "[Me disseram] Para não fumar tanto. Fiquem tranquilos, estou bem, se não estivesse, não estaria aqui dentro".

O programa da segunda-feira foi bastante esperado pelos espectadores, principalmente porque, antes de ir ao ar, às 22h30, já circulava na Internet um vídeo mostrando Furia com os outros participantes, confirmando a doença.