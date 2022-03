Influenciadora Sthe Matos permanece em UTI, mas assessoria tranquiliza fãs

A influenciadora Sthe Matos passou mais uma noite na UTI em um hospital de Salvador, segundo informou a assessoria dela ao explicar as motivações para a internação ao jornal Metrópoles. A ex-Fazenda 13 entrou no local após ser diagnosticada com um pequeno sangramento no cérebro.

O motivo, então, seria a necessidade de continuar o acompanhamento médico com Sthefane. "É apenas pelo acompanhamento mais detalhado e procedimento do hospital para monitoramento", disse o comunicado enviado à publicação.

Apesar disso, a previsão é de que ela retorne ainda hoje ao quarto. "Agora pela manhã a plantonista da UTI falou que provavelmente ela irá retornar pro apartamento, não havendo mais necessidade de permanecer na UTI. Já estão vendo a vaga dela para transferência", explicou o comunicado.

Dores na cabeça

Ainda na segunda-feira, após sentir fortes dores de cabeça, ela foi internada para a realização de uma série de exames. Já no hospital, descobriu que está com um pequeno sangramento na cabeça.

Conforme as análises médicas, a hipótese é de que a influenciadora teve uma contração das veias do cérebro. Mesmo assim, a equipe tranquilizou os fãs e afirmou que a influenciadora passa bem.