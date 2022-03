Victor Igoh, ex-noivo de Sthe Matos, diz que está rezando por recuperação dela

Victor Igoh, ex-noivo de Sthefane Matos, internada nesta segunda-feira (22) após descobrir um sangramento no cérebro, disse que está rezando pela recuperação da influenciadora. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

O empresário contou ter tomado conhecimento sobre a hospitalização de Sthefane por meio das redes sociais. "Acabei de ver a notícia aqui na rede, que Deus abençoe e proteja de qualquer mal. Não há de ser nada e já já ela tá ótima. Orar por ela!“, disse.

Influenciadora passou mal em voo

A ex-participante de "A Fazenda" foi internada após apresentar fortes dores de cabeça logo em um voo. Ela buscou atendimento médico e realizou uma tomografia, constatando um sangramento no cérebro.

Em um comunicado, a equipe da influencer revelou que ela passa bem, mas será observada na unidade de saúde, com o objetivo de evitar maiores problemas médicos. Sthe, como é chamada pelos seguidores, deve continuar em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante as próximas 24 horas.