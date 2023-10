'I Wanna Be Tour' anuncia vendas dos ingressos; festival acontece em Recife e outras 4 cidades

O festival I Wanna Be Tour conta com diversas atrações voltadas aos fãs de bandas como Simple Plan e All Time Low. A venda dos ingressos iniciou nesta quarta-feira (4), às 12h, para todos os clientes. Os valores vão de R$ 140 a R$ 2.000, a depender da cidade e do setor selecionado.

Com artistas nacionais e internacionais, o evento ocorre no Brasil em 2024, nas cidades: São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Como comprar o ingresso

A venda dos ingressos ocorre pelo site da Eventim, e os clientes podem escolher as cidades e os setores. No site, é possível parcelar em 10x com juros. Não há parcelamento na bilheteria.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 140; em Recife e Belo Horizonte, a partir de R$ 190, já em Curitiba, a partir de R$ 210.

Veja atrações confirmadas:

Simples Plan

A Day to Remember

The All American Rejects

The Used

NxZero

Boys Like Girls

All Time Low

Pitty

Mayday Parade

Fresno

Plain White T's

Asking Alexandria

Datas e locais do evento: