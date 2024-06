Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (17/6)

A Lua chega no signo de Escorpião e você vai aprender que nada é definitivo. Por mais que o passado volte a incomodar, não se apegue. Não controle. Chega de tanta insistência. Recomece. A segunda-feira pode ser delicada. Você está mais sensível hoje. Vênus e Mercúrio chegam no signo de Câncer, busque o que te nutre, cuida do teu ninho, dos teus vínculos. Busque a tua morada, teu espaço sagrado.

Áries

A semana vai te convidar a olhar para dentro, ariano(a). Cuide do seu lar, da sua intimidade e fortaleça suas raízes. Você quer se sentir seguro. Aproveite a chegada de Vênus em Câncer, até o dia 17 de julho, para promover melhorias no seu seu lar. Tudo que você busca nesse momento é acolhimento.

Touro

Com a chegada de Vênus em Câncer, você vai se sentir mais comunicativo e criativo. Prepare-se para viver novas experiências até o dia 11/07. O momento pede passeios, viagens, interações e estudos. Tudo que você precisa é circular por aí, pois os encontros podem trazer grandes oportunidades.

Gêmeos

A partir de hoje você chega na melhor fase do ano para ganhar dinheiro e investir nos seus talentos. Vênus pode iluminar a sua vida financeira até o dia

11/07. Aproveite essa fase para atrair o que deseja. Você só não pode se acomodar.

Câncer

A semana promete boas energias. Seja bem vindo a temporada canceriana! Prepare-se para viver dias mais leves e alegres. Até o dia 11 de julho, Vênus convida você a investir em si mesmo, olhar para sua autoestima ou até mesmo mudar o visual.

Leão

Você está iniciando um período de maior introspecção. Que tal fazer um balanço, leonino(a)? Com a chegada de Vênus Câncer, olhe para dentro e reflita sobre passado, presente e futuro. Até o dia 11/07 você estará bem mais sensível e com vontade de se dedicar a causas maiores.

Virgem

Chegou a hora de concretizar suas metas mais importantes, virginiano(a).

Com a chegada de Vênus em Câncer, pessoas podem chegar na sua vida. Até o dia 11/07, aproveite para participar de atividades em grupo, reuniões e eventos sociais. Prepare-se para novas amizades ou até mesmo uma amizade colorida.

Libra

Prepare-se para dar um salto, libriano(a). Com a chegada de Vênus em Câncer, algumas portas se abrem. Chegou a hora de conquistar um lugar especial. Até o dia 11 de julho seu foco estará totalmente voltado para carreira. As pessoas vão reconhecer o seu valor. Se mostre para o mundo e aproveite para receber também.

Escorpião

Prepare-se, escorpiana, você vai viver momentos emocionantes! Com Vênus chegando em Câncer, você vai sentir uma energia de renovação. Sinto que o universo vai abrir novos horizontes e possibilidades. Até o dia 11/07, Vênus vai te lembrar que o mundo é enorme. O segredo é confiar.

Sagitário

Chegou a hora de mudar as coisas, sagitariano(a). A partir de hoje você vai viver uma temporada intensa, cheia de transformações e mudanças. Desapegue e ressignifique o passado, abra caminho para o novo. Até 11/07 você vai viver tudo intensamente.

Capricórnio

Vênus vai te convidar a olhar para suas parcerias e relacionamentos, capricorniano(as). Prepare-se para viver um período em que você aprende que é impossível ser feliz sozinho. Até o dia 11/07 sua vida social fica movimentada. Tente se conectar mais com as pessoas, fortaleça laços e foque nas suas parcerias.

Aquário

Nessa temporada de Vênus em Câncer você é convidado a cuidar da sua vida, rotina e saúde. Até o dia 11 de julho foque em zelar por você, pelo seu trabalho e sua rotina, respeitando o seu ritmo. Tudo que você busca nesse momento é harmonia.



Aproveite essa harmonia com colegas, talvez comprando alguns itens de

beleza ou arte para alegrar seu espaço de trabalho. No entanto, atenção

às extravagâncias: comidas e bebidas em excesso podem causar problemas de saúde. Mantenha uma dieta equilibrada e evite frituras e açúcar. Essa Vênus também pode ajudar a atrair relacionamentos no trabalho ou até mesmo uma promoção, melhorando as condições no emprego.

Peixes

Prepare-se para viver uma semana criativa e prazerosa. Com a chegada de Vênus em Câncer, tudo que você quer é expressar sua singularidade. A partir de hoje, até o dia 11/07, busque momentos de alegria, um hobby e viva suas paixões. Chegou a hora de se divertir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.