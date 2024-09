Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (21/9)

A Lua segue sua jornada por Touro, um signo que busca conforto e segurança. No entanto, o dia promete um clima tenso, com Mercúrio e Júpiter em um diálogo complicado. É um momento delicado, onde a desinformação tomar de conta e uma fofoca ou mentira pode se espalhar rapidamente, gerando confusão nas conversas e atritos desnecessários. Evite se envolver em discussões ou mal-entendidos. A boa notícia é que a Lua se une a Saturno, trazendo uma dose extra de estabilidade e maturidade. Com isso, você pode se sentir mais firme e protegido, sem se deixar afetar por intrigas ou distrações externas. Foque naquilo que realmente importa e mantenha sua serenidade intacta.

Áries

Hoje, mantenha a paciência nas conversas. Mercúrio e Júpiter estão em desacordo, trazendo mal-entendidos que podem te tirar do sério. A Lua em Touro te ajuda a focar nas suas prioridades financeiras, mas cuidado para não se perder em discussões desnecessárias.

Touro

A Lua no seu signo te convida a buscar estabilidade, mas o clima de desinformação pode te deixar confuso. Evite se envolver em boatos e concentre-se em tarefas práticas. Com Saturno ao seu lado, você tem a chance de se manter firme e disciplinado.

Gêmeos

Com Mercúrio, seu regente, em aspecto tenso com Júpiter, é um dia de cuidado redobrado com o que você ouve e diz. Fofocas e informações desencontradas podem surgir. A Lua em Touro pede que você desacelere e escolha suas palavras com sabedoria.

Câncer

O céu pede discrição nas conversas. O dia está propenso a mal-entendidos, e o melhor é evitar se envolver em dramas alheios. A Lua em Touro te ajuda a focar nos seus projetos de longo prazo e Saturno te traz a serenidade para seguir seu próprio caminho.

Leão

Dia de atenção nas interações, Leão. Mercúrio e Júpiter podem criar um clima de confusão nas suas redes sociais ou com amigos. Não acredite em tudo que ouvir. A Lua se une a Saturno, reforçando a importância de manter os pés no chão e evitar conflitos.

Virgem

Cuidado com o excesso de informações desencontradas no trabalho, Virgem. Evite tomar decisões importantes baseadas em rumores. A Lua em Touro te pede para desacelerar e Saturno te dá a força para manter a calma diante de qualquer dificuldade.

Libra

A desinformação pode atrapalhar seus planos de viagem ou estudos. Com Mercúrio e Júpiter em conflito, é melhor revisar os detalhes antes de seguir adiante. A Lua em Touro te ajuda a manter a paciência, e Saturno te lembra da importância de planejar com cuidado.

Escorpião

Evite discussões financeiras e mantenha os pés no chão ao lidar com o dinheiro. A combinação de Mercúrio e Júpiter pede atenção para evitar acordos desfavoráveis. A Lua em Touro e Saturno te ajudam a manter a serenidade e o controle.

Sagitário

Atenção redobrada com mal-entendidos nas relações, Sagitário. O dia pede cuidado nas trocas de mensagens e nos diálogos com o parceiro. A Lua em Touro te ajuda a manter a estabilidade emocional, enquanto Saturno reforça a necessidade de maturidade nas decisões.

Capricórnio

O trabalho pode estar tenso com Mercúrio e Júpiter em desacordo. Evite rumores e concentre-se em suas responsabilidades. A Lua em Touro te ajuda a se organizar e Saturno, seu regente, traz a resiliência necessária para superar qualquer obstáculo.

Aquário

Evite dispersão e cuidado com conversas confusas. A Lua em Touro te pede para focar no que realmente importa e Saturno te ajuda a colocar limites, mantendo seu espaço protegido de desentendimentos.

Peixes

O dia pede atenção com informações que chegam da família ou sobre assuntos pessoais. Evite se envolver em fofocas. A Lua em Touro te convida a buscar estabilidade emocional e Saturno te apoia, ajudando a manter sua intuição afiada e os pés no chão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.