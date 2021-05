Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (15)

Hoje a Lua está transitando pelo signo de Câncer, onde ingressou ontem após as 22h, o que pode ter despertado sonhos intensos, com forte carga emocional.

De acordo com algumas vertentes da psicologia, o sonho é um mecanismo utilizado pela parte inconsciente da nossa mente para se expressar.

Por isso, é interessante anotar aquilo que você se lembra (principalmente em se tratando dos sonhos que te afetam de forma mais profunda) para refletir sobre o que essas cenas podem significar para você, por mais estranhas que pareçam.

Durante o dia, a Lua se encontra com Marte - planeta que rege nossos impulsos e instintos de defesa - o que representa um perigo, nos influencia a iniciar discussões, em especial no ambiente familiar, devido a opiniões divergentes e a resistência a aceitar conselhos e requisições dos pais.

A sensibilidade que é amplificada pelo posicionamento da Lua em Câncer pode fazer com que levemos tudo para o lado pessoal, o que dificulta ainda mais a conciliação de conflitos. Por isso, a dica de hoje é evitar dialogar em momento de estresse.

Confira o seu signo de hoje (15/5)

Áries

A sensibilidade despertada pela Lua em Câncer pode fazer com que você utilize palavras impulsivas quando se sente irritado ou vulnerável. É importante ter cuidado para não ficar ‘na defensiva’, levando tudo a sério demais, porque somos menos compreensivos quando nos sentimos magoados ou desrespeitados.

Touro

Com a Lua em Câncer, você tende a estar sensível demais para interpretar as outras pessoas. Por isso, você está mais propenso a reagir de modo impulsivo, fazendo ‘tempestade em copo d’água. Pense duas vezes antes de falar algo, principalmente em momentos estressantes, e saiba pedir desculpas quando necessário.

Gêmeos

Com a Lua em Câncer, você pode aproveitar para se abrir melhor com as pessoas que se relaciona, seja para desabafar ou para conversar sobre algo que esteja te incomodando. Mas para isso, é importante ter muito calma e serenidade, que vão te ajudar a escolher as palavras certas para não se deixar levar pela emoção.

Câncer

Com Marte e a Lua (regente de Câncer) se encontrando no seu signo hoje, você tende a estar hipersensível e até mesmo mau-humorado, o que te faz agir de forma impulsiva. Tome cuidado para, na tentativa de ajudar as pessoas que você ama, acabar tentando impor suas opiniões e expectativas.

Leão

Como a Lua e Marte estão se encontrando em Câncer hoje, as energias desse signo são amplificadas. As tendências desafiadoras que são evidenciadas neste momento envolvem a hipersensibilidade associada a necessidade de ajudar quem você ama, impondo suas vontades sobre essas pessoas, acreditando que está fazendo bem a elas.

Virgem

A dica mais importante para os nativos de Virgem hoje é: pensem duas vezes antes de formular convicções e mesmo de falar alguma coisa, principalmente em momentos estressantes. Como você não costuma dar ouvidos aos seus sentimentos, pode não saber lidar bem quando eles estão amplificados.

Libra

Os librianos, quando influenciados pelas energias cancerianas e piscianas, podem utilizar a sua habilidade de comunicação como uma ferramenta de aconselhamento. Mas quando a integração dessas energias não ocorre de forma saudável, você pode tentar manipular as pessoas para agirem de acordo com suas vontades.

Escorpião

Assim como Peixes e Câncer, Escorpião também é um signo de água, considerado o mais sensível de todo o zodíaco. Por isso, a amplificação das suas emoções pode fazer com que você expresse as energias mais baixas desses signos, relacionadas a uma visão narcisista que faz com que você acredite fielmente que sabe o que é melhor para o outro.

Sagitário

Como você não é acostumado a dar uma atenção especial às suas emoções mais profundas (aquelas que são, de certa forma, incômodas), você pode reagir de forma explosiva e falar o que não deve em momentos estressantes, porque seus sentimentos são amplificado pela influência dos signos de água.

Capricórnio

Falar dos seus sentimentos de forma aberta pode ser difícil para você, mas é importante fazer isso para que você não tenha atitudes impulsivas, por estar guardando vários sentimentos que acabam explodindo em algum momento. Isso pode não fazer sentido para a outra pessoa, que não faz ideia daquilo que estava te incomodando.

Aquário

O seu pensamento é excessivamente racional, o que pode fazer com que você ignore ou reprima seus sentimentos, por achar muito complexo interpretá-los ou mesmo acreditar que são infundamentados, porque não seguem o pensamento lógico. Por isso, quando essas emoções se amplificam, você pode reagir de forma exagerada.

Peixes

Quando a Lua e Marte se encontram em Câncer, você tende a perceber tudo de maneira amplificada: suas emoções e também a das pessoas ao seu redor, com quem você pode acabar discutindo. É importante se esforçar para evitar conflitos hoje, porque você pode agir de forma precipitada e acabar magoando alguém.

