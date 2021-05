Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (19)

Desde o início da semana, a Lua - astro que rege nossas emoções - estava transitando por Leão, o que nos ajudou a começar a semana com mais energia e determinação.

Hoje esse astro entra na fase crescente, nos convidando a descobrir mais sobre nós mesmos, incluindo novos prazeres.

Além disso, essa lunação pode despertar certo egoísmo e, conjunta a presença do Sol em Touro, evidencia o materialismo que, infelizmente, tem norteado grande parte das decisões, inclusive as governamentais.

Às 18h a Lua ingressa em Virgem, e devemos ter muito cuidado com a irritabilidade perante a situações que saírem do controle, porque tendemos a querer controlar as coisas e pessoas à nossa volta.

A organização e a estabilidade são necessidades despertadas pela influência de Virgem, mas caso essas energias não sejam bem integradas, podemos agir de forma arrogante e impaciente.

Isso é especialmente problemático quando não conseguimos dialogar a respeito do que estamos sentindo e acabamos agindo de forma incompreensível para as outras pessoas, que não sabem o que está motivando esse comportamento.

Confira o seu signo de hoje (19/5)

Áries

Hoje a Lua está formando dois aspectos tensos com o Sol e com Júpiter, que afloram as emoções de forma um pouco perigosa, nos deixando egocêntricos e aventureiros. Por isso, é muito importante se esforçar para não falar algo indevido em um momento estressante ou tomar alguma decisão arriscada.

Touro

Hoje Lua está formando uma quadratura com o Sol, que se encontra em Touro. Esse aspecto tenso indica um momento delicado no trabalho e você deve ter cuidado para não tomar decisões baseadas apenas em sua ambição. As propostas que são ‘boas demais para ser verdade’ provavelmente trarão prejuízos.

Gêmeos

Vênus se encontra no seu signo nesse momento, o que faz com que você esteja mais disponível emocionalmente, mas não tenha paciência para cobranças. Hoje esse astro está oposto a Júpiter, indicando um momento delicado para suas relações afetivas. Evite iniciar discussões, porque você pode magoar alguém importante.

Câncer

O signo de Câncer se relaciona com o cuidado maternal, a doação e a abnegação. Por isso, essa lunação que acontece hoje se configura como um convite para que você olhe mais para si mesmo. Cuidar do outro é algo tão natural que você pode acabar deixando de priorizar suas necessidades e, consequentemente, perde a sua identidade.

Leão

Os nativos de Leão são regidos pelo Sol, que forma uma quadratura com a Lua crescente hoje. Esse aspecto tenso pode fazer com que você tenha atitudes impulsivas, que não são compatíveis com seus próprios sentimentos. O seu orgulho faz com que você seja teimoso mesmo nas situações em que sabe que pode estar errado.

Virgem

O ingresso da Lua no seu signo te confere mais controle emocional, mas você deve ter cuidado para não ser insensível e arrogante. Como esse astro está formando uma quadratura com o Sol, suas atitudes podem ser motivadas pela ambição e pelo espírito aventureiro, o que gera prejuízos (financeiros e emocionais) posteriormente.

Libra

Os nativos de Libra são considerados justos e diplomáticos, mas a oposição que a Lua está formando com Júpiter hoje pode fazer com que você tenha atitudes contrárias a sua natureza harmoniosa, porque impulsiona a extravagância e a ostentação. Além disso, você deve ter cuidado para não fazer investimentos perigosos.

Escorpião

A quadratura que está se formando entre a Lua e o Sol hoje faz com que seu humor fique instável, o que pode te levar a agir de forma obstinada e até mesmo agressiva. No trabalho, tenha cautela para não resistir a ordens de superiores ou para não tratar os seus subordinados com arrogância. O mesmo vale para suas relações afetivas.

Sagitário

Os nativos de Sagitário são regidos por Júpiter, que está formando uma oposição à Lua crescente hoje. Esse aspecto tenso evidencia o seu lado extravagante, e você tende a agir de forma indelicada, seja expondo outra pessoa ou você mesmo para provar seu ponto, o que acaba constrangendo quem está a sua volta.

Capricórnio

O ingresso da Lua crescente em Virgem configura um bom momento para você no trabalho, mas é necessário ter cuidado com aquelas propostas que parecem ‘boas demais para ser verdade’, porque a sua ambição é evidenciada pela quadratura que a Lua está fazendo com o Sol e você pode tomar atitudes das quais se arrependerá.

Aquário

Os aquarianos são mais motivados pela razão do que por suas emoções, o que é evidenciado pelo ingresso da Lua crescente em Virgem. Esse posicionamento te deixa mais ambicioso e egocêntrico, pensando no que pode ser feito para alcançar seu propósito. Tenha cuidado para não desconsiderar o sentimentos dos outros no processo.

Peixes

Os piscianos são empatas natos, que acabam se dedicando mais aos outros do que a si mesmos, tomando os problemas de quem ama como seus próprios. Por isso, é importante aproveitar essa lunação para avaliar o quanto você tem abdicado por outras pessoas, lembrando que, posteriormente, isso gera frustração para ambas as partes.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.