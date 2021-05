Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (23)

Na quinta-feira (20), o Sol iniciou o seu trânsito por Gêmeos e, somada à presença da Lua em Libra, as energias desse posicionamento nos deixa mais ansiosos, carismáticos e comunicativos.

O grande desafio da influência conjunta desses dois signos é que, como devemos ficar em casa devido à pandemia, a necessidade de socializar que sentimos nesse momento gera certo desânimo e irritação. Por isso, uma dica interessante para hoje é marcar alguma reunião online com seus amigos, seja para jantar simultaneamente ou apenas para beber algo e conversar, como aconteceria em um barzinho.

Você também pode fazer algo diferente com as pessoas que moram com você, para que vocês saiam da rotina e se sintam mais conectados, como jogar um jogo de tabuleiro ou pintar um cômodo para alegrar a casa.

Além disso, Saturno inicia o movimento retrógrado hoje e, nos próximos dias, iremos encarar segredos e assuntos desconfortáveis, principalmente no contexto político.

A partir das 18h a Lua ficará fora de curso, exigindo que dobremos a paciência para lidar com a confusão mental gerada por esse fenômeno.

CONFIRA O SEU SIGNO DE HOJE (23/5)

Áries

O movimento de retrogradação de Saturno que está se iniciando hoje te direciona a encarar aspectos da sua vida em que você está estagnado, seja pela cristalização de uma crença limitante causa por um trauma ou pelo orgulho que te impede de mudar padrões que, lá no fundo, você sabe que não são benéficos.

Touro

Hoje a Lua está formando uma quadratura com Plutão, o que pode te levar a agir com base no orgulho e na vaidade. Sabendo disso, tente identificar os impulsos que vêm à tona nesse momento, questionando o que está motivando esse tipo de comportamento. Ao identificar os seus gatilhos, você adquire mais autocontrole.

Gêmeos

Mercúrio, planeta regente Gêmeos, está formando uma quadratura com Netuno nesse momento. Esse aspecto indica possíveis conflitos, perante os quais você pode achar mais fácil mentir para ter uma resolução mais rápida. Saiba que essa saída é temporária, porque toda mentira tem consequências posteriores.

Câncer

Os cancerianos são regidos pela Lua, que está formando uma tensa quadratura com Plutão hoje. Esse aspecto evidencia os instintos que você tenta reprimir, fazendo com que você aja de forma incompatível com a sua própria personalidade. É importante acolher esses impulsos para que eles não sejam mais fortes que a sua vontade consciente.

Leão

O movimento retrógrado de Saturno que está se iniciando hoje te direciona a situações desafiadoras, que podem te deixar extremamente irritado. Porém, é importante procurar compreender o que esses ‘problemas’ podem te ensinar, porque evidenciam as áreas da sua vida em que você está estagnado, preso a um pensamento limitante.

Virgem

Os nativos de Virgem são regidos por Mercúrio, que está formando uma tensa quadratura com Peixes hoje. Esse aspecto pode te levar a manipular a verdade para resolver conflitos, mesmo que não faça isso de forma maldosa. Porém, posteriormente, quando a verdade vir à tona, causará um problema ainda maior.

Libra

O movimento retrógrado de Saturno que se inicia hoje, segundo a astrologia cármica, te direciona a enxergar algum dever que você se recusou a assumir em vidas anteriores. Por isso, é importante estar atento para perceber os desafios que virão à tona nos próximos meses como fontes de aprendizado, que te ajudarão a evoluir.

Escorpião

Os escorpianos são regidos por Plutão, que está formando uma tensa quadratura com a Lua hoje. Esse aspecto evidencia os instintos mais primitivos, que são considerados incorretos pela normatividade social. Acolha esses sentimentos e reflita verdadeiramente sobre eles, compreendendo que também são partes de você.

Sagitário

Durante os próximos cinco meses em que Saturno ficará retrógrado, você será direcionado a enxergar as crenças limitantes que cultivou, mas que devem ser modificadas para a sua evolução. A influência deste astro se relaciona principalmente com a necessidade de disciplina, que não é uma característica forte dos sagitarianos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio são regidos por Saturno, que está iniciando o movimento retrógrado hoje. Você sente diretamente os efeitos desse trânsito atípico, que impulsiona o desenvolvimento de situações problemáticas, mas que têm o intuito de evidenciar as áreas da sua vida que precisam de evolução. Não resista a esse processo.

Aquário

O trânsito atípico de Saturno que ocorrerá durante os próximos meses pode despertar em você um sentimento de rebeldia, principalmente envolvendo o contexto social e as revelações que serão feitas sobre o governo nesse período. Para não se sentir impotente, você pode se filiar a alguma ONG ou fazer doações dentro da sua realidade.

Peixes

Os nativos de Peixes se sentem irritados e confusos com o desenrolar de situações problemáticas durante os próximos meses, devido ao movimento retrógrado de Saturno. É importante que você não resista aos processos de transformação que são impulsionados por esse trânsito, porque são grandes fontes de aprendizado.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.