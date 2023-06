Heloisa Périssé agradece conselho de Ana Maria Braga quando descobriu câncer

A atriz Heloisa Périssé participou do “Mais Você”, nesta quinta-feira (22), e agradeceu ao vivo a Ana Maria Braga por um conselho que recebeu da apresentadora quando ela iniciou tratamento contra um câncer nas glândulas salivares, em 2019.

“Te agradeço por uma conversa que tivemos, quero agradecer no ar, de todo o coração foi muito importante. Eu, da garagem da minha casa te liguei, você foi disponível, de um carinho e receptividade e me disse uma coisa que foi determinante: 'ative seus soldadinhos, cuide deles, convide eles para tratar de você'. Foi isso que fiz, coloquei eles para a luta. Eu via isso, eu visualizava eles, agradecia a eles. Na mesa de radioterapia eu dizia, agora é hora de vocês descansarem. Eu sempre pensava em você”.

Ana Maria se emocionou com o depoimento da atriz: “Acredito muito que a gente pode fazer a diferença e lutar, acreditar que nosso corpo está a serviço. A guerra é difícil, mas estamos aqui para aprender”.

Importância do diagnóstico precoce

Heloisa ainda aproveitou a participação no programa matinal para alertar os telespectadores sobre o diagnóstico precoce. A atriz disse que ficou oito anos com uma bolinha na boca e não se importava com aquilo.

“Fiquei oito anos com ela, ouvindo que não era nada, que era um entupimento da glândula aliviar e não fui atrás. Não percam tempo, não façam o que fiz. Eu emendava um trabalho no outro e deixava a saúde para lá”.

Ela ainda revelou que ficou com a boca um pouco torta devido a uma sequela da radioterapia. “Me dedico, estou tratando. Tenho uma equipe e posso montar um hospital se eu quiser”, concluiu.