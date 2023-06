Shakira volta a alfinetar Gerard Piqué em nova música

A cantora Shakira compartilhou no Instagram um trecho de uma nova música, “Copa Vacía”, e os fãs da artista já começaram a especular que a canção seja uma nova indireta para Gerard Piqué, de quem ela se separou em 2022.

O trecho divulgado por Shakira serve de trilha sonora para um vídeo em que ela aparece se divertindo em cima de uma prancha.

Assista ao vídeo divulgado por Shakira

A letra da música diz: “Você está sempre ocupado com tantos negócios. Seria bom, meu amor, um pouco de descanso. Relaxa aqui no sofá e me dê a sua atenção. O telefone toca, use as suas mãos comigo. Eu sei que você é hot, mas eu sou muito mais”.

Produzida por Manuel Turizo, “Copa Vacía” será lançada na íntegra no próximo dia 29.

Shakira e Piqué foram casados por 11 anos e tiveram dois filhos, Milan e Sasha. O motivo da separação teria sido o envolvimento do ex-atleta com Clara Chía, com quem ele namora atualmente.

Em janeiro, a cantora lançou a primeira música com alfinetadas a Piqué. Com o título "Shakira Bzrp Music Sessions 53"te, a canção apresenta trechos dizendo: “Eu valho mais que duas de 22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio”.