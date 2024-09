Gretchen renova votos pela terceira vez com o 18º marido no Rock in Rio

Assim como Larissa Manoela, a cantora Gretchen renovou os votos do casamento no Rock in Rio 2024. A celebração com o 18º marido, Esdras Souza, ocorreu nesta quinta-feira (19). Os dois vestiram vermelho em uma capela localizada no Rota 85 do festival.

O momento foi conduzido por um sósia do cantor Elvis Presley, conhecido como "Rei do Rock and Roll". “Estamos há 4 anos na vida terrestre, mas juntos desde sempre”, disse Gretchen em entrevista ao g1.

“Demorei muitos anos para conhecer esse homem. Demorou muito pra encontrar um homem trabalhador, que me deixa botar meu fio dental”. Gretchen Cantora

O marido dela também se pronunciou sobre a renovação, prometendo "amar e cuidar dessa mulher por muitos anos”.

Veja também Zoeira Gretchen alerta sobre golpe em seu nome: ‘Estão tentando alugar minha casa em Belém’ Zoeira Gretchen revela desentendimento com Joelma e diz que atitude da cantora fez mudar de ideia

“Estou muito feliz e ansioso para celebrar esse momento tão importante na minha vida e da Gretchen. Estar renovando meus votos num evento tão incrível e com uma marca que representa o que nós sentimos é simplesmente tudo que eu queria”, acrescentou.