Gretchen alerta sobre golpe em seu nome: ‘Estão tentando alugar minha casa em Belém’

Assustada e revoltada, Gretchen usou os stories de seu Instagram para alertar os seguidores sobre um golpe que estão tentando dar nela. A cantora e dançarina comentou, nesta quinta-feira (4), que anunciaram um imóvel seu, localizado em Belém (PA), para aluguel.

A famosa, que atualmente mora em Portugal, contou que foi pega de surpresa com a notícia. “Tô precisando alertar o povo de Belém para não cair nos golpes que estão acontecendo. Estão anunciando a minha casa no OLX pra alugar e a pessoa se diz proprietária. Vou colocar pra vocês escutarem a mensagem que ele manda pra mim que sou a dona da casa. Ele não sabe que sou eu a dona da casa e está achando que quero alugar a casa”, explicou.

Foto: Reprodução/Instagram

Então ela compartilhou parte da conversa com um homem chamado Márcio. “Cuidado com essa pessoa, golpista. Marquei o nome Marcio Trambique porque ele se diz proprietário da casa e quer roubar as pessoas”, completou.

Em março deste ano, a morena trocou Belém por Coimbra, em Portugal. Com cidadania europeia, a cantora decidiu se mudar devido à chegada de uma nova neta, filha de Sérgio, e também pelo desejo do marido, Esdras de Souza, de fazer mestrado.