Grávida, Rihanna exibe barriga com roupa transparente em desfile de moda em Paris

Conhecida por usar figurinos ousados, a cantora Rihanna chamou a atenção mais uma vez durante o desfile da marca Dior neste terça-feira (1º), na Semana de Moda de Paris. A artista fez presença no evento usando um vestido de tule transparente, lingerie preta, casaco, uma bota de cano longo e muitas joias e acessórios. Nas redes sociais, fãs foram à loucura com o look escolhido por Rihanna, que está grávida e exibiu a barriga de fora.

Veja o look de Rihanna na Semana de Moda em Paris

Gravidez de Rihanna

Rihanna revelou a gravidez no dia 31 de janeiro, quando a cantora e o rapper ASAP Rocky foram flagrados durante um passeio pelas ruas de Nova York. Desde então, a artista tem virado referência de moda com looks cheios de sensualidade e personalidade, inspirando outras gestantes. Até o momento, o casal não revelou qual o nome, o sexo do bebê ou quantos meses faltam para Rihanna dar à luz.

Atrás apenas de Oprah, Rihanna é considerada a artista feminina mais rica do mundo. Sucesso desde 2005, quando entrou nas paradas com 'Music of the Sun', ela se tornou bilionária no ano passado e ainda é uma das cantoras mais vendidas de todos os tempos.