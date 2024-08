Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 31 de agosto

Hoje, a Lua em Leão faz um aspecto significativo com os Nodos Lunares, trazendo à tona questões relacionadas ao nosso propósito de vida e à direção que estamos tomando. Esse é um momento poderoso para refletir sobre as escolhas que têm moldado nosso caminho. A energia leonina nos encoraja a sermos corajosos e autênticos, a colocarmos nossa luz no mundo com confiança. No entanto, essa conexão com os Nodos Lunares também pode nos confrontar com situações que nos fazem questionar se estamos no caminho certo. É um dia para se perguntar: “Estou seguindo o caminho que realmente ressoa com a minha essência?”. Se houver dúvidas, esse é o momento de ajustar sua rota, mesmo que isso exija coragem e mudanças.

Signo de Capricórnio hoje

Hoje, a Lua em Leão ilumina as áreas de transformação e intimidade para você, Capricorniano(a). Os Nodos Lunares pedem que você olhe para as mudanças que são necessárias para o seu crescimento pessoal. Este é um momento de se libertar de antigos padrões que já não servem mais ao seu caminho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.