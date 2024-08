Jenny Miranda afirma que Bia Miranda saía com o padrasto enquanto ela estava grávida em casa

A influenciadora Jenny Miranda chocou as redes sociais ao falar sobre a relação da filha, Bia Miranda, com o ex-padrasto, Arthur Vieira. Em entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, na quinta-feira (29), a ex-peoa acusou a jovem de ter se envolvido romanticamente com o então parceiro da mãe.

Ao jornalista Leo Dias, que questionou sobre a relação dos envolvidos, Jenny reforçou que as acusações contra Bia eram verdadeiras e explicou como "descobriu" o envolvimento dos dois.

"Eu peguei os dois em casa e estava rolando. A Bia já estava andando com roupas mais curtas, os dois estavam saindo... Na época, eu estava grávida. Os dois estavam saindo direto e me deixavam em casa", revelou ela.





Eu vomitava muito, passava muito mal e a desculpa dos dois era que eu passava mal e não podiam me levar para rua. E aí um dia eu cheguei e falei: 'Gente, o que tá acontecendo? Vocês estão ficando? Estão pegando?' E ele [Arthur]: 'Você é louca, vou te levar no psiquiatra! Jenny Miranda Influenciadora digital

Saúde mental afetada

Na entrevista, Jenny revelou ainda que começou a fazer uso de remédios fortes, como sertralina e rivotril. "O psiquiatra nem fez exame, nem nada. Não sei o que ele [Arthur] contou pro psiquiatra, que ele me encheu de remédio. Eu vivia dopada. E eu acabei achando que eu tava ficando louca. Aí foi passando os anos, eu deixei isso pra lá, tomando remédio".

Com o passar das semanas, Jenny decidiu colocar um fim no casamento com Arthur. A filha, no entanto, teria optado por continuar morando com o padrasto.

"Eu tive o Enrico, passou os anos e quando a Bia estava com 16 anos, eu separei do Arthur, aí eu peguei o Enrico e fui morar num hotel. E aí eu falei para ela: 'Vamos com a mãe'. E ela: 'Eu não vou, eu vou ficar aqui'. E aí eu falei: 'Não, você vai comigo'. E ela: 'Não, eu vou ficar com meu pai'. E eu falei: 'Bia, não tem cabimento eu te deixar ficar com o homem aqui dentro sozinha", afirmou a ex-peoa.

Miranda teria chegado a desabafar sobre o caso com Gretchen e também teria sido alertada por outras pessoas sobre a proximidade entre Bia e Arthur:

Os dois gravaram vídeos para o TikTok juntos e aconteciam coisas que tipo assim um padrasto não deveria fazer, nem um pai, na minha visão. Coisas do tipo, ele sem cueca de shorts e ela rebolando. E aí, eu fui comentar com a Gretchen, na época, que era minha mãe adotiva. Mandei o vídeo para ela e ela falou assim: 'Filha, você já sabe o que tá acontecendo, você já sabe que ela tá afim dele e que os dois tão ficando'. Eu postei o print da conversa com a Gretchen falando e não só ela, mas vários amigos falaram para mim: 'Jennifer, os dois tão juntos". Jenny Miranda Influenciadora digital

A influenciadora disse que, enquanto a filha estava no reality "A Fazenda", ninguém falava sobre a relação de Bia e Arthur, mesmo que a jovem mencionasse ele com frequência.

"Ninguém se ligava, porque ela ficava 'meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai', idolatrava tanto ele e é isso, gente. Ela idolatra ele, porque é uma coisa que não é de pai e filha e a errada de tudo não é ela, é ele", acusou Jenny.