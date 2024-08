Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (31)

A novela 'Renascer' deste sábado (31) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Maria Santa aparece para José Inocêncio quando ele está inconsciente.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Maria Santa aparece para José Inocêncio quando ele está inconsciente. Mariana escolhe salvar a vida de José Inocêncio e João Pedro encontra o pai ferido logo em seguida. José Inocêncio é levado para o hospital. Morena confirma para Inácia que José Inocêncio sofreu uma tocaia. Sandra desconfia de Mariana. Damião conta a Eliana que Egídio atirou em José Inocêncio.

Augusto avisa a Bento e João Pedro que José Inocêncio será transferido para outro hospital. Augusto comunica que José Inocêncio perdeu os movimentos das pernas, e Inácia pressente as consequências. José Inocêncio reclama com Augusto e Deocleciano que João Pedro levou Maria Santa outra vez. Delegado Nórcia desconfia de Mariana ao vê-la no local do crime.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.