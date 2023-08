Glória Pires sobre encerrar contrato de mais de 50 anos com a Globo: ‘ciclo se encerrando’

A atriz Glória Pires irá encerrar o contrato com a Globo após 54 anos ao fim da novela “Terra e Paixão”, na qual ela interpreta a vilã Irene. No Encontro, nesta segunda-feira (28), em entrevista à Tati Machado, a artista falou sobre o que está sentindo com essa mudança.

“Um ciclo que está se encerrando. Tinha muita preocupação em encerrar esse ciclo com uma personagem que representasse essa minha trajetória aqui na Globo, onde construí toda a minha carreira”, disse ela, que grava de 16 a 18 cenas por dia para a trama de Walcyr Carrasco.

Glória ainda reforçou que, mesmo com mais de 50 anos de carreira, ainda sente frio na barriga com novos trabalhos. “Sempre bate as borboletas no estômago, graças a Deus. Sempre busco o frescor nos meus trabalhos. Estou me divertindo com esta novela do Walcyr. Trabalho com um elenco maravilhoso. Há uma troca verdadeira, sadia e alimenta a alma”, concluiu.