Gisele Bündchen revela ter parado de beber após os 40 anos: 'você tem que fazer um reset'

A modelo Gisele Bündchen passou por uma transformação nos últimos anos, em meio ao divórcio com Tom Brady e a mudança com os filhos para Miami. Ela refetiu sobre os avanços em entrevista à revista People e disse que interrompeu o consumo de bebidas alcoólicas.

Em meio aos esforços para construir sua saúde e se sentir mais presente em seu dia a dia, Gisele entendeu que o álcool a atraplhava. "Logo após completar 40 anos, na verdade, eu senti uma grande diferença entre quando eu tomava uma taça de vinho e quando eu não tomava", explicou a super modelo.

"É socialmente aceitável beber. E as pessoas ainda dizem 'é saudável para você'. Bom, não é saudável para mim. Se você quiser perguntar ao seu corpo o que eu perguntei ao meu, o que é muito, eu não posso consumir todas essas coisas [álcool, cafeína] porque elas se somam", disse.

A estrela apontou que se exercita todos os dias, entre caminha, yoga e musculação. A atividade física, assim como uma boa alimentação, foram aliados para Gisele nessa fase difícil. Interromper o álcool também trouxe um impacto 'imediato' em sua rotina.

Gisele Bündchen Modelo Quando não estou bebendo, durmo muito melhor. Você tem que ser amoroso consigo mesmo. Se exige muito do seu corpo, você tem que fazer um reset. Você tem que cuidar porque esse é o único veículo que tem, certo?.

Mudança

Ao longo do último ano, Bündchen precisou lidar com a adaptação com os filhos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian Lake, de 10, em uma nova casa em Miami.

A modelo e os filhos vivem em uma mansão avaliada em US$ 9,1 milhões, cerca de US$ 9,1 milhões. Gisele e Tom anunciaram o fim do casamento de 13 anos em 2022.

No processo de separação, a modelo precisou aprender colocar ela mesmo e seu bem-estar como prioridades. "Ninguém irá fazer isso por você. A única pessoa que vai fazer essas escolhas é você. Porque, no fim, você é a primeira pessoa que vai ser impactada por isso. Mas depois, são seus filhos, é seu marido, é sua família", ressaltou Gisele em entrevista a People.

Ela revelou que, como diversas mães, teve medo de se tornar egoísta, mas entendeu a necessidade de cuidar de si. "Quando você se sente bem, você uma melhor mãe, você é uma melhor amiga, você é mais calma, mais paciente, mais amável", defendeu.