Giovanna Ewbank rebate críticas após Bless dizer que quer retornar ao Malawi: 'orgulhosa'

Giovana Ewbank rebateu críticas de internautas após Bless, filho dela com o ator Bruno Gagliasso, revelar o desejo de "voltar no tempo" para retornar ao Malawi, país onde nasceu. Em comentários, houve questionamentos e julgamentos da relação entre mãe e filho.

"Pra os que julgaram ou questionaram a nossa relação: não, não me surpreende nem um pouco meu filho ter me dito que gostaria de voltar ao Malawi. Isso na verdade me deixa ORGULHOSA. O que de fato me surpreende é a profundidade do meu filho, a sensibilidade dele", ressaltou a artista.

O trecho do vídeo no qual Bless revela o desejo foi uma resposta a quando Giovanna perguntou a ele qual "superpoder", ele gostaria de ter. Primeiro, ele disse que gostaria de "voltar no tempo" para visitar o Malawi e ter mais lembranças: "porque eu não lembro de nada", explica.

Ewbank reforça que, se ele quiser visitar o país de origem, eles podem ir. O menino, então, troca o "superpoder" para cura.

"Além de querer lembrar mais de sua origem, o que é supernormal, ele me fala de outro poder, o da cura. Qual criança escolheria esse poder sendo fãs de tantos super-heróis como ele é. Por que não o de voar? Ser invisível? Sim. Esse é o meu filho".

Ewbank ainda elogia a "sensibilidade" do filho. A surpresa, segundo ela, foi perceber "como a ancestralidade é potente e está explícita por meio dessa fala do meu filho".

"A maternidade como eu escolhi foi a de dar poder ao meu filho e a de jamais apagar sua história, mas sim, fortalecer", disse.