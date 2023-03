Universitária de 44 anos registra BO contra estudantes que a hostilizaram

A estudante do curso de Biomedicina da Unisagrado, em Bauru, que sofreu preconceito por parte de três colegas devido à sua idade, registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (20) por injúria e difamação.

No boletim, divulgado pelo g1, Patrícia Linares, de 44 anos, afirma que as jovens a trataram de forma pejorativa e descriminatória.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto a descriminam por ela estar na faculdade com sua idade. "Ela tem 40 anos já era para estar aposentada", diz uma das alunas.

Em outro trecho do vídeo, uma das estudantes questiona "como desmatricular uma colega de sala". Após a repercussão do caso, as três estudantes desistiram da graduação, segundo confirmado pela Unisagrado.

Uma das estudantes pediu desculpas e afirmou estar arrependida em entrevista ao portal. Bárbara alegou ter sido uma "brincadeira de mau gosto" publicada, inicialmente, apenas para amigos próximos.

Mulher recebeu homenagens

Após o vídeo com mensagens de etarismo, Patrícia recebeu uma homenagem dos outros estudantes da instituição. Com flores e chocolates, os alunos se reuniram em solidariedade à Patrícia após o caso repercutir na internet.

Os ministros da Educação, Camilo Santana, e dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida prestaram solidariedade à estudante. Linhares tem utilizado suas redes sociais para agradecer ao apoio dos amigos, familiares e internautas.

No Instagram, a sobrinha da vítima de etarismo, a psicóloga Beatriz Linares, 23, contou que a tia sempre sonhou em estudar, mas que não conseguiu, antes, entrar para a universidade, porque começou a trabalhar muito jovem para ajudar a criar as irmãs.