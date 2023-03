Universitárias debocham de colega por ter 40 anos em Bauru: 'era para estar aposentada'; veja vídeo

Estudantes do curso de Biomedicina da Unisagrado, em Bauru, no interior de São Paulo, utilizaram as redes sociais para debochar de uma colega de sala de 40 anos. Em vídeo que viralizou no Twitter, três universitárias aparecem falando que a colega deveria estar aposentada e que não tem mais idade para estar em uma faculdade. As informações são do Metrópoles.

"Ela tem 40 anos já era para estar aposentada", diz uma das alunas.

Em outro trecho, uma das estudantes questiona "como desmatricular uma colega de sala".

"Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião", afirma uma das universitárias. O trio continua debochando da colega de 40 anos afirmando que ela "não sabe o que é Google".

Neste sábado (11), a Unisagrado se pronunciou nas redes sociais sem citar o caso diretamente e disse que é contra qualquer tipo de discriminação.

"Para começarmos esta conversa, deixamos claro que não compactuamos com qualquer tipo de discriminação. Completando, defendemos uma causa: a Educação. Na verdade, somos a causa. Acreditamos que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós", declarou a instituição em uma publicação.

Por meio do Instagram, a sobrinha da vítima, a psicóloga Beatriz Linares, de 23 anos, declarou que a tia sempre teve o sonho de estudar, mas que não conseguiu entrar em uma universidade antes porque começou a trabalhar muito jovem para ajudar a criar as irmãs.

"“Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e aí surgem três meninas (...) que só vivem na própria bolha, gravando um vídeo zombando pelo fato de minha tia ser a mais velha da turma", ressaltou.