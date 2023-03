Avião cai sobre duas casas em Belo Horizonte e deixa tripulantes feridos

Um avião caiu sobre duas casas no bairro Jardim Montanhês, na região noroeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas. As informações são do g1.

A corporação foi acionada para a rua Morro das Graças, a fim de socorrer o piloto, de 55 anos, e a passageira, de 35 anos.

Com politraumatismo, os dois estavam inconscientes, presos às ferragens, e foram resgatados e entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bombeiros também informaram que a aeronave atingiu duas casas na queda, mas não houve vítimas nos imóveis atingidos porque estavam vazios no momento do sinistro.

Não houve incêndio, mas os agentes aplicaram métodos preventivos, durante a tarde, por causa do risco de explosão.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura dos imóveis atingidos. As causas do acidente serão investigadas.

Queda mais cedo

Na manhã de hoje, outra aeronave caiu na estrada do Gaia, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam na aeronave: 4 adultos, uma criança de 3 anos e uma recém-nascida de apenas 3 dias.

Quando os bombeiros chegaram, toda a tripulação estava consciente, orientada e sem lesões aparentes. Elas foram avaliadas e dispensaram o atendimento médico.