Carne de frango artificial é criada em laboratório no Brasil para evitar sofrimento de animais

Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estão cultivando carne de frango em laboratório dentro de um projeto para produzir esse tipo de alimento sem gerar sofrimento animal. As informações são do g1 e da UFMG.

O método utiliza células-tronco do tecido muscular da ave como base e, a partir delas, um pedaço de carne de 1,5 cm cresce em duas semanas.

O estudo ocorre entre o Instituto de Ciências Biológicas (IBC/UFMG) e o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e é financiado pela ONG The Good Food Institute, que incentiva a inovação sobre proteínas alternativas.

A professora Erika Cristina Jorge, pesquisadora do ICB, explica que o músculo 'gosta' do estímulo dos nutrientes fornecidos e consegue crescer e produzir as características iguais às que existem na carne.