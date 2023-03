Creche canina repercute na web após brincar com atraso de cachorrinhos para 'aula'

Uma creche canina de Goiânia, em Goiás, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando a entrada dos cachorros e das cadelinhas ao longo do dia no estabelecimento. A diferença de horário foi usada como uma brincadeira, mostrando os animaizinhos e as diferentes horas em que são levados pelos tutores ao local.

Ao chegarem, todos são recebidos pelos monitores, que os acompanham ao longo do dia, mas o que chamou atenção foram alguns dos cachorrinhos. Mei e Cleiton, os mais pontuais, chegam às 6h30 e 6h45, enquanto Jorge e Menininha, os atradinhos, chegam após as 9h.

Nos comentários, usuários do Instagram se divertiram com a situação, apontando o fator engraçado do "atraso" dos animais no pet club.

Veja o vídeo:

"Quero ver o boletim fim do ano Jorge e Menininha", disse um seguidor do local. "Eu chegando atrasada todo dia no trabalho, mas a Sky chega adiantada na creche. Prioridades", disse outra seguidora, que parece ser a tutora de uma das cadelinhas.

Uma das sócias da crece, Naiara Alves de Sousa, concedeu entrevista ao g1 Goiás e falou sobre o motivo para a repercussão das imagens nas redes.

"Muita gente comentou: ‘Na vida eu sou a mais atrasada ou na vida eu sou a que chega antes de abrir’. O público gostou dessa analogia ao nosso estilo de vida, de chegar atrasado ou chegar no horário" explicou ela.

Na creche canina, os horários de entrada ficam entre as 7h e 9h, com a saída confirmada das 17h às 19h. Apesar disso, o horário também fica flexível a alguma pontual eventualidade na vida do tutor ou do animal.

Em funcionamento há cerca de quatro meses, o pet club foi idealizado por quatro amigas: Beatriz Fernandes, Elida Paedra, Naiara Alves e Pérola Violati.

Em entrevista ao g1, Naiara explicou que o empreendimento surgiu após a ideia das duas, que são tutoras, sobre um local agradável para os animais passarem o dia. Ao todo, 50 cachorrinhos estão matriculados na creche atualmente.