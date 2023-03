Homem é preso por colar partes íntimas e cortar cabelo da companheira em Minas Gerais

Um homem de 26 anos foi preso pelo crime de tortura por colar as partes íntimas e cortar o cabelo da companheira, de 18 anos, no município de Três Pontas, em Minas Gerais. O crime ocorreu na última quinta-feira (9) e teria sido motivado por ciúmes. O suspeito foi encaminhado ao presídio da cidade. As informações são do portal g1.

A polícia informou que, durante a discussão, o homem ameaçou e cortou o cabelo da mulher. Ao acordar pela manhã, a vítima percebeu que o autor havia passado cola nas partes íntimas dela.

Moradores da região socorreram a vítima e acionaram a Polícia Militar. O suspeito ainda resistiu e tentou fugir pelo telhado da casa, se escondendo em uma laje, mas foi capturado.

Crimes

Segundo a polícia, ele foi preso pelo crime de tortura e resistência. As penas para os crimes podem chegar, se somadas, a 21 anos de prisão.

“Um pouco antes da fuga, com a chegada da guarnição da Polícia Militar, o autor começou a lançar, de cima do telhado, telhas em desfavor dos policiais militares e na vizinha. Com o reforço das polícias Militar e Civil, ele tentou empreender fuga e se esconder embaixo de um telhado, em cima de uma laje, ao lado de uma caixa d’água. Ele se rendeu e foi preso em flagrante pelo crime de tortura e resistência à ação da polícia. Ele responderá preso até a finalização do inquérito", afirmou o delegado Gustavo Gomes à publicação.

A mulher recebeu atendimento médico em um hospital da região e passou pelo exame de corpo de delito. A vítima ainda deve realizar novo exame pericial.