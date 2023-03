Estudante que debochou de colega de faculdade de 44 anos pede desculpas: 'fala imprudente'

A estudante Bárbara Calixto, uma das três jovens de uma universidade particular de Bauru, em São Paulo, que debochou de uma colega por ela ter 44 anos, se pronunciou e pediu desculpas. Em entrevista ao g1, ela admitiu que foi uma "brincadeira de mau gosto" postada inicialmente para amigos mais próximos.

"Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos", declarou a aluna de Biomedicina.

As outras jovens, Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti, todas do primeiro ano de Biomedicina, não foram localizadas pelo g1. Elas podem responder judicialmente pelas ofensas.

O caso viralizou na última sexta. No mesmo dia colegas da vítima das ofensas, Patrícia Linares, entregaram flores, cartas e chocolate a ela.

Entenda o caso

Estudantes do curso de Biomedicina da Unisagrado, em Bauru, no interior de São Paulo, utilizaram as redes sociais para debochar de uma colega de sala de mais de 40 anos.

Em vídeo que viralizou no Twitter, três universitárias aparecem falando que a colega deveria estar aposentada e que não tem mais idade para estar em uma faculdade.

"Ela tem 40 anos, já era para estar aposentada", diz uma das alunas.

Em outro trecho, uma das estudantes questiona "como desmatricular uma colega de sala".