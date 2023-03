Ossada encontrada próximo ao Planalto é de homem que fugiu de hospital, diz jornal

A ossada humana encontrada nas proximidades do Palácio do Planalto na última quinta-feira (9) é de um homem que fugiu de um hospital em Brasília, informou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo informações da coluna Na Mira do jornal Metrópoles, a vítima foi identificada como Hermano Caetano Ferreira Neto, de 54 anos, um homem que passava por problemas de alcoolismo e estava desaparecido desde 3 de janeiro deste ano.

As investigações apontaram que Hermano foi visto pela última vez no Hospital de Base do Distrito Federal, mas teria fugido antes do atendimento médico. Familiares do homem relataram à polícia que ele morava no Riacho Fundo e já tinha o costume de passar dias fora de casa devido ao vício.

O corpo estava "em elevado grau de decomposição e com crânio e braços separados do corpo” e foi identificado por meio da digital e de documentos encontrados próximo ao local, conforme a Polícia Militar.

A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades, que aguardam a conclusão de laudos que irão auxiliar o trabalho policial.

Entenda o caso

Na última quinta-feira (9), a ossada humana foi encontrada na Via N2 Leste, próximo à DF-004, na Vila Planalto, após treinamento de militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Eles são os responsáveis pela segurança dos prédios presidenciais no local.

O Corpo de Bombeiros e o Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal foram acionados, além dos policiais militares. A investigação do caso está a cargo da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).