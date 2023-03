Deslizamento em Manaus soterra casas e deixa mortos e desaparecidos; veja vídeo de resgate

Um deslizamento de terra soterrou cerca de 11 casas e provocou a morte de, pelo menos, oito pessoas na noite desse domingo (12), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, Amazonas, após o município registrar fortes chuvas. Moradores relataram que o episódio deixou desaparecidos.

Em imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível observar que os agentes atuam com ajuda dos moradores na busca.

Segundo a Prefeitura, até próximo das 2h desta segunda-feira (13), oito corpos foram retirados do local, sendo quatro crianças e quatro adultos. Quatro das vítimas eram da mesma família. Ainda conforme a Administração, uma pessoa chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Mais de 40 homens atuam na ocorrência

Ainda durante a madrugada, o prefeito da cidade, David Almeida, visitou a região e acompanhou as buscas por sobreviventes. O governador do Estado, Wilson Lima, também esteve na área no período e informou, conforme o portal g1, que mais de 40 agentes das forças de segurança pública e da Defesa Civil atuam na ação.

São 44 homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de homens da Polícia Militar, psicólogos e assistentes sociais. É um local de difícil acesso, muito complicado chegar com equipamento, mas já estamos com iluminação e vamos trazer mais suporte para auxiliar nas buscas", disse o governador.

Legenda: Nesta madrugada, David Almeida visitou o local do incidente Foto: divulgação/Prefeitura de Manaus

Defesa Civil não foi acionada para local

David Almeida detalhou ao veículo que, apesar da chuva registrada durante o dia, a Defesa Civil Municipal não chegou a receber acionamento para o local.

"Foram 110 chamadas durante o domingo, mas nenhuma foi desse ponto. Segundo relato dos moradores, não teve ocorrência pela parte da tarde. A informação é que o acúmulo de lixo, com o grande volume de água, acabou causando essa tragédia", detalhou.

Ainda para o portal, os moradores da região detalharam que atuam na busca por desaparecidos. Devido à grande quantidade de lama, o trabalho da equipe de resgate está sendo dificultado.

Em nota, o Governo do Amazonas declarou que os hospitais da rede estadual de Saúde estão de prontidão para o atendimento aos sobreviventes. Os corpos regatados do local devem ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), conforme o portal.

