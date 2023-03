Homem diz estar viajando para noivar, pede bênção a policiais, mas acaba preso com droga

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram surpreendidos ao encontrar 21,5 kg de cocaína em um carro, durante abordagem na cidade de Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Após a apreensão da substância ilícita, na manhã desse domingo (12), o condutor do veículo foi preso.

A descoberta ocorreu enquanto os policiais realizavam fiscalização na BR 262 e notaram um automóvel com placa de Mossoró, município do Rio Grande do Norte. Ao interceptarem o veículo, a equipe de segurança descobriu que ele era conduzido por um motorista de aplicativo, que viajava junto à suposta namorada.

Para justificar estar tão longe da cidade nordestina, o suspeito afirmou estar indo para o Rio de Janeiro, onde ficaria noivo da passageira. O homem chegou a mostrar uma aliança para a equipe e pediu que o item fosse abençoado pelos agentes.

Apesar da justificativa, os policiais decidiram vistoriar o carro, encontrando um fundo falso. No esconderijo, foram descobertos 20 pacotes com substância semelhante à cocaína.

Conforme a PRF, o motorista, veículo e as drogas foram encaminhados para a Polícia Civil de Anastácio. Já a passageira foi conduzida na condição de testemunha.