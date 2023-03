Após invasão de garimpeiros, Polícia Federal retoma o controle de aldeia na Terra Yanomami

Após invasão de garimpeiros ilegais, a comunidade indígena Homoxi, localizada na Terra Yanomami, em Roraima, foi retomada pela Polícia Federal. As informações são do portal local do g1.

Não há, contudo, informações se a recuperação ocorreu neste sábado (11). Há um mês, agentes estão na região para combater a devastação da floresta e a violência contra os povos nativos.

Na ação em Homoxi, conforme o portal, os agentes queimaram maquinários usados na extração de minérios de garimpeiros.

Nesta semana, um avião utilizado pelos garimpeiros para invadir áreas vizinhas também havia já sido incendiado para conter os invasores.

Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública estão no território indígena desde o dia 7 de fevereiro, com o objetivo de destruir estruturas utilizadas pelos criminosos.

Quem são os povos Yanomani?

Os Yanomani são povos indígenas que vivem em tribos relativamente isoladas em florestas e montanhas do norte do Brasil e sul da Venezuela.

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), em 2011, os Yanomani tinham uma população estimada em cerca de 35 mil pessoas. No Brasil, a Terra Indígena Yanomani é reconhecida por sua alta relevância em termo de proteção da biodiversidade amazônica e foi homologada por um decreto presidencial em 25 de maio de 1992.

Os povos Yanomani também constituem uma diversidade cultural e linguística formada por, pelo menos, quatro subgrupos de línguas da mesma família. São elas: Yanomae, Yanõmami, Sanima e Ninam.

Onde vivem?

Eles vivem no norte da Amazônia e sul da Venezuela. O território Yanomani cobre aproximadamente 192 mil km². No Brasil, são 9.664.975 hectares de floresta tropical pertencentes à terra indígena.

Os Yanomani vivem em casas coletivas ou aldeias que eles consideram como uma entidade econômica e política autônoma. Legenda: Maloca Foto: Kristian Bengtson/ISA

Costumes

Um dos costumes mais tradicionais entre a comunidade Yanomani é o culto aos seus pajés. Para eles, esses líderes possuem poderes como controlar fúrias de trovões, afastar predadores e regular dia e noite. Legenda: Pajés Foto: Milton Guran/ISA

Outra tradição dos Yanomani é o casamento entre parentes. O ideal é casar com um primo, ou seja, o filho de um tio materno e uma tia paterna, para que assim as gerações dos indígenas possam cultivar o emaranhado de laços de consanguinidade e de afinidade. Legenda: Preparando a pupunha para festa, aldeia Demini, Terra Indígena Yanomami, Amazonas Foto: Kristian Bengtson/ISA

Crise

Após diversas mortes, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência de saúde pública em Roraima, região onde os Yanomani estão concentrados. Até 20 de janeiro, o Ministério dos Povos Indígenas divulgou o número de 99 crianças mortas devido ao avanço do garimpo ilegal.

A pasta ainda estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome, conforme noticiado pelo g1.