50 crianças Yanomami seguem internadas em hospital infantil de Roraima; quatro estão na UTI

Ao todo, 50 crianças Yanomami estão internadas atualmente no único hospital infantil de Roraima, em Boa Vista, conforme atualização nesta segunda-feira (6). A informação, divulgada pelo g1 Roraima, aponta que crianças doentes continuam sendo resgatadas por equipes do governo federal para tratamento no Hospital da Criança Santo Antônio.

Deste número, quatro crianças estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diagnosticadas com desnutrição grave. Além disso, um bebê de um ano e cinco meses com quadro grave de desnutrição, desidratação e problemas respiratórios morreu em Surucucu no domingo (5), em meio às más condições de tempo que impediram o resgate.

Até esta segunda (6), 58 crianças indígenas seguem internadas, sendo 50 delas do povo Yanomami. Oito são de outros povos presentes na região e quatro seguem internadas em estado grave.

Crise na região

Por conta do avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos tem enfrentado casos graves de desnutrição e malária, no que tem sido definido como uma das piores crises sanitárias da história em três décadas de demarcação.

O resgate de crianças nas comunidades e envio para Boa Vista em caso de internação tem sido feito desde o dia 16 de janeiro por equipes do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira. As crianças em estados mais delicados vão para a única unidade de atendimento infantil em Roraima.

Segundo a Defensora Pública da União, a internação de crianças só ocorre quando acompanhada de outra comorbidade. Uma das recomendações, então, é para que todos os casos sejam atendidos no Hospital da Criança Santo Antônio.

"A gente diz que é alto porque não é de costume ter esse número. É um número expressivo. Mas, a gente está conseguindo trabalhar e conseguindo dar conta no momento", disse a diretora-geral do Hospital da Criança, Francinete Rodrigues, sobre a quantidade de crianças Yanomami internadas até o momento.

Ainda conforme informações das unidades de saúde locais, algumas crianças resgatadas já chegam com o peso duas vezes abaixo do ideal.

A crise humanitária no território tem se acentuado em meio ao aumento de doenças, violência, aumento do desmatamento, poluição de rios e prejuízos para caça e pesca. O ciclo em questão, apontam especialistas, tem levado à fome e morte entre o povo Yanomami.