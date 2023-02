Ibama queima avião, helicóptero e maquinários utilizados por garimpeiros ilegais em terras Yanomami

Operação do Ibama que visa recuperar as terras Yanomami queimou avião, helicóptero e maquinários utilizados por garimpeiros ilegais em Roraima. Fiscais estão destruindo equipamentos deixados para trás pelos invasores, que fugiram pela floresta e rios desde que foi iniciada a operação.

O helicóptero queimado pelos fiscais estava coberto com uma espécie de rede camuflada e havia sido modificado para fazer o transporte de insumos aos invasores. O avião de pequeno porte, também destruído pelo Ibama, tinha adaptações para a atividade ilegal.

Os fiscais explodiram uma draga, um maquinário que utiliza uma mangueira para sugar o fundo do rio em busca de ouro. A ferramenta utiliza mercúrio para separar o minério de outros sedimentos, poluindo os rios.

Também foram destruídos uma escavadeira e acampamentos montados dentro da Terra Yanomami.

Operação na Terra Yanomami

Fiscais do Ibama, agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública estão no território indígena desde o dia 7 de fevereiro, trabalhando para destruir estruturas utilizadas pelos garimpeiros e interromper o envio de suprimentos para os invasores.

A operação foi iniciada no dia 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas da etnia Yanomami. Desde então, garimpeiros começaram a fugir do território.

Estima-se que pelo menos 20 mil invasores estejam no território, habitado por cerca de 30 mil Yanomamis. Maior território indígena do país, a região enfrenta uma crise humanitária e sanitária, com indígenas em quadros severos de desnutrição e malária.