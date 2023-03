Guia turístico suspeito de espancar mãe até a morte é preso no Rio de Janeiro

O guia turístico George Anderson Bezerra foi preso suspeito de espancar a mãe até a morte e limpar a cena do crime, na tentativa de ocultar a causa do óbito. O caso aconteceu na residência na idosa, Rita Bezerra, de 78 anos, no dia 4 de março no Rio de Janeiro. As informações são do g1.

No dia do crime, a polícia foi acionada para a verificação do óbito. Inicialmente, George alegou que a mãe foi encontrada após uma queda por volta das 3h e que teria chamado o Samu por volta das 7h20.

Por apresentar lesões na face e nos olhos, policiais entraram em contato com o Samu e descobriram que havia uma suspeita sobre a causa da morte da idosa. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao IML.

Dependência química e agressões à mãe

Em depoimento à polícia por cerca de 12 horas, George afirmou ser dependente químico de cocaína e ter ingerido drogas na madrugada que antecedeu o óbito da vítima. Ele admitiu ainda que muitas vezes “perdia a paciência” com sua mãe, agredindo-lhe no rosto e puxando seu cabelo.

George alegou que “estava fora de si” e, apesar de não se lembrar do corrido, acha que poderia ter feito alguma “maldade” com a idosa.