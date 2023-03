Universitária que sofreu deboche por ter mais de 40 anos é homenageada por colegas na faculdade

Patrícia Linares, 44, universitária que sofreu preconceito por parte de três colegas devido à sua idade, recebeu uma homenagem dos outros estudantes da Unisagrado, instituição privada onde cursa Biomedicina, em Bauru, São Paulo.

Com flores e chocolates, os estudantes se reuniram em solidariedade à Patrícia após repercutir na internet o caso. "O que são esses veteranos? Gigantes! E eu? Muito sortuda por estar rodeada de amor", escreveu ela no Instagram.

A gravação que mostra outras alunas debochando da universitária viralizou, especialmente, no Twitter. "Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião", disse Bárbara Calixto. Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti também participaram do momento e disseram que a mulher deveria estar aposentada.

Após o caso repercutir, as jovens afirmaram apenas estar arrependidas. Em entrevista ao g1, Bárbara alegou ter sido uma "brincadeira de mau gosto" publicada, inicialmente, apenas para amigos próximos. "Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos", declarou.

Já a Unisagrado, sem citar diretamente o caso, divulgou uma nota nas redes sociais afirmando não compactuar com discriminação.

"As oportunidades não são iguais para todo mundo em todos os momentos da vida. Sabemos, por exemplo, que os pais muitas vezes abrem mão da sua formação para oferecer as melhores oportunidades para seus filhos e, somente depois, optam por se profissionalizarem", escreveu a instituição, que, depois, disse estar tratando do caso em "âmbito institucional".

'Sonho de estudar'

No Instagram, a sobrinha da vítima de etarismo, a psicóloga Beatriz Linares, 23, contou que a tia sempre sonhou em estudar, mas que não conseguiu, antes, entrar para a universidade, porque começou a trabalhar muito jovem para ajudar a criar as irmãs.

"Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e aí surgem três meninas (...) que só vivem na própria bolha, gravando um vídeo zombando pelo fato de minha tia ser a mais velha da turma", criticou Beatriz.

Entenda o caso

Estudantes do curso de Biomedicina da Unisagrado, em Bauru, no interior de São Paulo, utilizaram as redes sociais para debochar de Patrícia.

Em vídeo que viralizou no Twitter, as três universitárias aparecem falando que a colega deveria estar aposentada, que não sabe fazer uma pesquisa no Google e que não tem mais idade para estar em uma faculdade.