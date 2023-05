Gil Brother, do Hermes & Renato, sofre AVC e é internado no Rio de Janeiro

O humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away, de 65 anos, está internado em um hospital em Petrópolis (RJ) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Conhecido pelo programa extinto "Hermes & Renato", exibido na MTV entre 2002 e 2008, Gil Brother foi internado na última terça-feira (23) no Hospital Clínico de Corrêas.

"Em respeito aos fãs, queremos informar que com toda sua garra e força de vontade, está reagindo ao tratamento e ansioso para estar com vocês novamente", diz a nota da assessoria do artista.

A família do comediante abriu uma vaquinha para custear os cuidados necessários. Segundo o sobrinho dele, Willian, Gil deve precisar de tratamento específico para as sequelas, com uso de fraldas, cadeira de rodas e fisioterapia.

A campanha tem meta de arrecadação de R$ 60 mil e, até a noite desta terça-feira (30), acumula R$ 41 mil. O humorista deve passar por uma cirurgia para retirada de coágulo no cérebro, segundo reportado pela Folha de S. Paulo.

Gil Away

Gil Away ficou conhecido por apresentações de dança com músicas de James Brown e Little Richard. Ele foi convidado pelo grupo humorístico Hermes e Renato para participar do programa homônimo na MTV.

Ao longo de seis anos, Gil interpretou personagens que ficaram marcados nos quadros "Cozinha do Away" e "Sinhá Boça". Atualmente, o humorista produz conteúdos humorísticos na internet.