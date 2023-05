Karoline Lima diz que não pretende contar sobre polêmica com Éder Militão para a filha

A influenciadora digital cearense Karoline Lima respondeu a um seguidor se pretende contar para a filha, Cecília, fruto da relação da influencer com o ex-namorado, o jogador de futebol Éder Militão, sobre as polêmicas que viveu durante a gestação.

Karoline disse que não. “Eu acho que se um dia ela quiser saber, a internet está aí para isso. Não tem como esconder nada da internet, infelizmente… Mas não é esse tipo de criação que eu quero para ela, eu não quero que ela veja o lado negativo das coisas. Eu quero que ela tenha saúde mental, que ela consiga formar a própria personalidade dela. Que ela consiga decidir quem ela ama, quem ela não ama, o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu não quero interferir nisso, eu quero que a Cecilia seja o mais livre possível”, justificou Karoline.

Foto: Reprodução/Stories

A cearense ainda falou sobre o fim do namoro com Gui Araújo, mas não entrou em detalhes sobre o motivo do término. “Às vezes a gente fica com alguém, aí termina, e namora, aí não dá certo. Acontece na minha vida do mesmo jeito, acontece que minha vida é pública. Mas ninguém começa um relacionamento pensando em acabar, eu me entrego muito em todas minhas relações”.

Exposição

Durante sua gravidez, quando ainda morava na Espanha, Karoline chegou a expôr Éder algumas vezes nas redes sociais. Em junho de 2022, quando ainda estavam juntos, por exemplo, Karoline disse que já estava com a bebê encaixada para nascer e Éder podia ser “encontrado nas melhores baladas de Miami”.

“Estou em Madri, como vocês podem ver pelo papel de parede feio. E sobre o Éder que vocês me perguntaram muito também, você encontra ele nas melhores baladas de Miami”, chegou a dizer nos Stories.

Em julho, dias antes da filha nascer, ela anunciou a separação do jogador.

Após o nascimento de Cecília, em outubro do ano passado, o jogador chegou a abrir um processo contra a influenciadora. O atleta do Real Madrid pediu, na Justiça, que a pensão alimentícia à filha fosse fixada no valor de cinco salários mínimos, ou seja, R$ 6.060,00. Na época, ele alegou ser um jogador em “ascensão, mas que atuava em uma profissão instável e, por isso, não tinha possibilidade de enviar um valor maior”.

Atualmente, os dois aparentam ter uma relação amigável. Karoline voltou a morar no Brasil, e eventualmente Cecília passa alguns dias na Espanha com o pai, onde ele continua morando.