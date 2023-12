George Clooney revela que Matthew Perry não era feliz em ‘Friends’

O ator George Clooney conheceu Matthew Perry quando o ator tinha 16 anos. Em entrevista ao site gringo Deadline, Clooney revelou que o amigo não era feliz quando interpretava Chandler em "Friends".

Ele se tornou íntimo de Perry quando participava de “Plantão Médico”, já que a série era gravada ao lado do estúdio de “Friends”. “Ver aquilo acontecer do nosso lado... Era difícil de acompanhar porque ninguém entendia o que estava acontecendo com ele. Nós só sabíamos que ele não estava feliz, mas ninguém imaginava que ele estava tomando 12 Vicodins por dia ou algo do tipo. Todas aquelas coisas que ele revelou depois, de partir o coração”.

O ator relembrou que desde jovem Matthew já era engraçado. “Ele era tão novo, mas já dizia para mim que queria trabalhar em uma série de comédia. 'Eu só quero um papel fixo em uma sitcom, cara, vou ser o homem mais feliz do mundo'. E ele foi escalado para uma das melhores comédias do mundo, mas não foi feliz mesmo assim”.

“Acho que ele provou que o sucesso, o dinheiro, essas coisas todas, não significam necessariamente felicidade. Você precisa ser feliz com você mesmo e com a sua vida. E Friends não trouxe felicidade ou paz para Matthew”, concluiu.

Matthew Perry morreu em outubro desse ano. Conforme o relatório do médico legista, o ator faleceu devido a "efeitos agudos da cetamina", uma substância anestésica.