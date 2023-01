Gabriel Santana, do BBB 23, é ator e participou de 'Pantanal'; conheça o participante

Gabriel Santana, 23 anos, é um ator paulista que recentemente voltou às telinhas da TV Globo no remake da novela Pantanal, como Renato, filho do Tenório. Na noite desta quinta-feira (12), foi anunciado que o jovem é um dos integrantes do grupo Camarote do BBB 23.

O futuro brother iniciou a carreira participando de comerciais aos dez anos. Quando fez 13 anos, interpretou seu primeiro papel em uma telenovela infantil e ficou conhecido pelo público. Na TV Globo, participou de:

Série ‘Carcereiros’ (2017);

‘Malhação: Toda Forma de Amar’ (2019);

'Pantanal' (2022).

Além disso, também concentra trabalhos no cinema e no teatro. Fez muitos cursos na área e formou-se bacharel em Artes Cênicas. Este ano, completa dez anos de carreira.

“Tenho muito orgulho da minha trajetória”, disse. Gabriel se identifica não só como ator, mas como artista. Por ter escrito bastante, considera-se também poeta e tem vontade de ser roteirista. Arrisca cantar, dançar e tocar violão.

Participante que sabe curtir

Gabriel diz ser amoroso, carinhoso e um ótimo ouvinte. Afirma que tenta manter a serenidade em qualquer situação. Na balada, que gosta de frequentar nas horas vagas, conta ser o mais animado do grupo. Fora das pistas, curte videogame e jogos RPG.

Gabriel Santana Ator “Sou uma pessoa muito complexa. Sou o cara que você vai encontrar às seis da manhã em um bar, mas também sou o cara que vai ficar jogando RPG com os amigos nerds a noite inteira”.

Além disso, afirma ser muito competitivo e gostar de se sentir desafiado. Ser preguiçoso e “cabeça dura” são defeitos apontados pelo ator que podem o incomodar os demais confinados.



O paulistano brinca que ficaria muito decepcionado se não beijasse ninguém no ‘Big Brother Brasil’. Sua família tem o ritual de assistir ao reality reunida e Gabriel sempre se imaginou participante do programa. “Acho que o BBB é muito mais que entretenimento”, opina ele, que diz ter aceitado o convite na mesma hora em que foi chamado.