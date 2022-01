Foto de Rita Lee durante tratamento contra câncer gera onda de apoio no aniversário da cantora

A cantora Rita Lee, que completou 74 anos no último dia 31 de dezembro, recebeu uma homenagem dupla do marido nas redes sociais. Em duas postagens, o músico Roberto de Carvalho, companheiro de Rita há 45 anos, exaltou a força da esposa, que atualmente está em tratamento contra um tumor no pulmão, e gerou uma reação de comentários positivos.

Na primeira postagem, Roberto publicou uma foto antiga do casal reconhecendo grandes qualidades na companheira:

“Que ano difícil meu amor! Quanta provação! Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento, estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre”.

Na segunda publicação, o músico divulgou uma foto de Rita, já em tratamento contra o câncer, diante de um bolo de aniversário. Famosos como Maria Gadu, Fafá de Belém, Lulu Santos, Rogério Flausino e Evandro Mesquita comentaram desejando votos de saúde e alegria em 2022.

Além dos famosos, o público em geral também manifestou mensagens de carinho.

"Muita saúde e alegrias, Rita! O Brasil te ama! Vc é nossa rainha. Estamos vibrando por sua cura", escreveu uma seguidora.

"Rita! Saúde, força, proteção, luz, que todas as energias positivas estejam contigo. Você está em minhas orações todos os dias. Feliz 2022 aos dois!", disse outro.

Diagnóstico da doença

Em maio, Rita Lee surpreendeu os fãs com uma notícia inesperada. Durante exames de rotina, ela foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo, durante um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Desde então, ela realiza sessões de imuno e radioterapia.

Durante o processo, em setembro, ela lançou "Change", sua primeira música inédita em quase uma década.