Foo Fighters ganha três Grammys uma semana após morte de baterista Taylor Hawkins

A banda Foo Fighters levou os três prêmios Grammy pelos quais concorreu nesse domingo (3), uma semana após a morte do baterista Taylor Hawkins na Colômbia. O grupo norte-americano ganhou Melhor Álbum de Rock, Melhor Performance de Rock e Melhor Canção de Rock.

Nenhum dos membros do grupo esteve presente em Las Vegas para receber os tradicionais gramofones. No entanto, um tributo está planejado para Hawkins, o carismático baterista de 50 anos que foi encontrado morto em um hotel de Bogotá, onde a banda estava em turnê.

O triunfo na maior cerimônia da indústria da música ocorre quando o grupo está de luto por Hawkins, uma tragédia que também os levou a cancelar o restante de sua programação de shows, incluindo a participação prevista na 64ª edição do Grammy Awards e no festival de música Lollapalooza de São Paulo.

Testes toxicológicos preliminares concluíram que Hawkins tinha drogas em seu sistema antes de morrer, incluindo opioides. No entanto, as autoridades colombianas encarregadas da investigação não alegaram que isso tenha causado sua morte.

Amigo próximo do ex-baterista do Nirvana e fundador do Foo Fighters, Dave Grohl, Hawkins era conhecido por seu carisma de palco e estilo de percussão, influenciado por lendas como Phil Collins e o baterista do Queen, Roger Taylor.

O Foo Fighters comemorou seu 25º aniversário no ano passado e recentemente produziu o filme de terror "Studio 666".