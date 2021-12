Finalista do 'Quem quer ser um milionário?' foi professor de Tatá Werneck

O professor Rafael de Andrade Cunha, de 41 anos, conhecido por ser o único participante a chegar na “pergunta do milhão”, do quadro "Quem Quer ser um Milionário?", já deu aulas para a comediante Tatá Werneck. A participação dele foi exibida neste domingo (26), durante o Domingão do Huck, na TV Globo.

Nas redes sociais, a apresentadora relatou a experiência como aluna do finalista. "Nossa, meu professor está a duas perguntas do milhão! Ele sempre foi excelente professor mesmo eu sendo péssima aluna", brincou.

O finalista é professor de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Atualmente, também é presidente do grupo Descomplica — ambiente virtual de aprendizagem criado em março de 2011.

Neste domingo, após acertar 14 questões, ele ficou na dúvida sobre a etimologia da palavra “Bluetooth”.

A questão de R$ 1 milhão foi: "A tecnologia da comunicação 'Bluetooth' tirou seu nome de: A - Um rio; B - Um rei; C - Um general; D - Um castelo". A reposta correta era a B.

Ele desistiu e levou para casa R$ 500 mil. Desde a estreia do quadro, em 2017, essa foi a primeira vez que um participante chegou à última pergunta.



