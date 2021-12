Qual a origem do nome da tecnologia Bluetooth? Veja a história por trás da 'pergunta do milhão'

"Bluetooth" é a tecnologia usada para a transferência de dados entre dispositivos através da frequência de rádio de ondas curtas. Ou seja, não há necessidade de fios para essa troca ocorrer entre aparelhos próximos. Mas qual a origem do nome deste recurso?

Segundo o site oficial da tecnologia, em 1996, as empresas Intel, Ericsson e Nokia trabalharam juntas para desenvolvê-la.

O engenheiro da Intel, Jim Kardash, que integrava o grupo de profissionais, sugeriu o condinome temporário para fazer uma referência ao rei Harald Gormsson, que tinha o apelido de "Blåtand" (pronuncia-se Bluetooh em inglês).

Bluetooh foi rei da Dinamarca nos anos 958 a 986. Em 970, assumiu também o trono da Noruega. Na época, foi responsável por unir tribos vikings.

Durante a reunião, Jim Kardach teria dito: como "Harald Bluetooth era famoso por unir a Escandinávia assim como pretendíamos unir as indústrias de PC e celular com um link sem fio de curto alcance."



Batismo



Após a sugestão, Bluetooth foi mantido até que o marketing apresentasse uma opção para batizar a tecnologia. Depois, o nome foi substituído por RadioWire ou PAN (Rede de Área Pessoal).

Segundo o site oficial, o PAN foi o favorito, mas uma pesquisa identificou que já havia dezenas de milhares de acessos em toda a internet.

Uma pesquisa completa de marcas registradas no RadioWire não pôde ser concluída a tempo para o lançamento, tornando o Bluetooth a única alternativa.

“O nome pegou rápido e, antes que pudesse ser alterado, se espalhou por toda a indústria, tornando-se sinônimo de tecnologia sem fio de curto alcance”, explica a empresa.



Símbolo

Em inglês, Bluetooth traduz-se "dente azul". Essa característica era atribuída ao rei. Por isso, o apelido.

Da cor azul, o logotipo do Bluetooth mescla as runas com iniciais de Harald. São elas: Younger Futhark (Hagall) (ᚼ) e (Bjarkan) (ᛒ).

Curiosidade valeu R$ 1 milhão

No quadro “Quem quer ser um milionário”, do programa “Domigão do Hulck”, o professor e profissional da Educação do Rio de Janeiro, Rafael Cunha, chegou à pergunta que valia um R$ 1 milhão.

Após acertar 14 questões, ele ficou na dúvida sobre a etimologia da palavra “Bluetooth”.

A questão de R$ 1 milhão foi: "A tecnologia da comunicação 'Bluetooth' tirou seu nome de: A - Um rio; B - Um rei; C - Um general; D - Um castelo".

Conforme explicado no início desta reportagem, a reposta correta é a B. Ele desistiu e levou para casa R$ 500 mil.

Desde a estreia do quadro, em 2017, essa foi a primeira vez que um participante chegou à última pergunta.



