Final do Miss Universo Brasil 2023 acontece neste sábado (8); vejo horário e como assistir

O tradicional concurso de beleza Miss Universo Brasil realiza a final da 69ª edição neste sábado (8), em São Paulo, onde as 27 candidatas disputam o título de mulher mais bonita do País. A vencedora representará a nação no Miss Universo, versão mundial da competição.

Neste ano, o evento se modernizou e passou a aceitar participantes com filhos, mulheres casadas e divorciadas, além de competidoras cis e transgênero — permitidas no internacional desde 2012.

Com o tema brasilidade, a competição escolhe entre as representantes das federações a sucessora da capixaba Mia Mamede, eleita em 2022 e atual detentora da coroa brasileira.

Que horas começa o Miss Universo Brasil 2023

O evento está previsto para começar às 19h30 (horário de Brasília). Quem vencer a disputa neste sábado representará o Brasil no Miss Universo 2023, realizado em dezembro, em El Salvador.

Onde assistir o Miss Universo Brasil 2023

Os interessados em acompanhar a competição devem assistir à transmissão ao vivo através do canal do Miss Universo Brasil no YouTube, além do canal 500 Net/Claro (TV por assinatura), do canal UMiss do streaming SoulTV e na TV Meio Norte (televisão aberta).

Quem é a candidata cearense?

Foto: divulgação

A marisqueira e filha de pescador Beatriz Militão, de 25 anos, é quem representa o Ceará no Miss Universo Brasil 2023. Nascida na cidade de Trairi, Litoral Oeste do Estado, a jovem é estudante do curso de Gestão Financeira e filha mais nova em uma família de 15 irmãos.

'[Estou] muito feliz e muito grata em carregar no peito a faixa Ceará. Quero levar para o palco do Miss Universo Brasil a minha origem e a cultura do nosso povo. Não fiz minha primeira viagem de avião à toa", brinca a universitária.

Ao longo das 68 edições do concurso, quatro candidatas cearenses venceram o posto de mulher mais bonita do País. São elas: Teresa Santos (2021), Melissa Gurgel (2014), Flavia Cavalcante (1989) e Emilia Correia Lima (1955).

Lista de candidatas

Beatriz Militão (Miss Ceará);

Sasha Benner Bauer (Miss Santa Catarina);

Anna Beatriz Souza (Miss Espírito Santo);

Gabriela Menezes (Miss Piauí);

Milena Gomes (Miss Pará);

Ludimila Souza Pereira (Miss Acre);

Ruth Raphaela (Miss Alagoas);

Alessandra Ohana Nery Barcellos (Miss Amapá);

Alice de Lima Casanova (Miss Amazonas);

Raíssa Dutra Rodrigues (Miss Bahia);

Thayná Lima (Miss Brasília);

Renata Guerra Otoni de Abreu (Miss Goiás);

Lorena Caroline Maia e Silva (Miss Maranhão);

Bárbara Reis (Miss Mato Grosso);

Rebeca Campos Vianna (Miss Mato Grosso do Sul);

Isadora Lúcia de Souza Silva (Miss Minas Gerais);

Ana Vitória Jacinto Araújo (Miss Paraíba);

Mariana Becker (Miss Paraná);

Maria Erivânia Izídio Souza (Miss Pernambuco);

Giovanna Maria França (Miss Rio Grande do Norte);

Maria Eduarda Ribeiro Brechane (Miss Rio Grande do Sul);

Vitória Ribeiro de Brito (Miss Rondônia);

Manoela Figueira Salcides (Miss Roraima);

Vitória Zenobini Brodt (Miss São Paulo);

Gabriela Botelho Campos Serrano (Miss Sergipe);

Victória Guarda Schneider (Miss Tocantins);

Paula Cardoso (Miss Rio de Janeiro).