Por que Daniel morre em 'Terra e Paixão'? Entenda destino de personagem na novela

A morte de Daniel, personagem interpretado por Johnny Massaro em 'Terra e Paixão', da TV Globo, impactou telespectadores do folhetim no capítulo que foi ao ar nessa quinta-feira (6) e botou lenha na fogueira da trama. É que Irene (Gloria Pires), mãe dele, vai suspeitar que o enteado, Caio (Cauã Reymond), matou o irmão propositalmente.

Daniel sofreu um acidente de carro após ficar transtornado ao descobrir não ser filho de Antônio (Tony Ramos). A revelação foi feita por Caio, que lembrou que a madrasta já foi prostituta e mentiu sobre a paternidade do irmão, que, na verdade, é filho de Ademir (Charles Fricks).

Segundo o site Notícias da TV, Caio e Irene trocarão farpas no enterro de Daniel, só que Irene será a que pegará mais pesado, principalmente por estar furiosa por ter seus segredos expostos pelo enteado.

Despedida entre mãe e filho

Antes de morrer, Daniel se despediu da mãe e cedeu a ela o seu perdão. "Mãe, a melhor parte da minha vida foi ter tido você como mãe. Eu te amo pra sempre", ele disse. "Eu também te amo, meu amor. Pra sempre", respondeu Irene.

Na sequência da morte do filho, a dondoca empurrou a porta do quarto com força, correu para a recepção e gritou com Caio, seu enteado, o chamando de "assassino".

No capítulo desta sexta-feira (7), Irene prometerá se vingar de Caio, e Daniel será sepultado.

Que horas vai ao ar 'Terra e Paixão'?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Rede Globo.