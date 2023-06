A mãe de Caio está viva em 'Terra e Paixão'? Entenda reviravolta na novela

A trama de “Terra e Paixão”, novela exibida pela Rede Globo, deverá ganhar novos rumos após Caio, personagem interpretado por Cauã Reymond, descobrir que o caixão de sua mãe, Agatha, está vazio. Com a revelação, os personagens do folhetim começarão a questionar se a mulher, na realidade, está viva.

Segundo informações do Notícias da TV, um dos maiores interessados em obter respostas será o delegado Marino. Investigando o caso, ele procurará por registros de Agatha no hospital em que ela faleceu durante o parto do filho.

A busca, no entanto, resultará em ainda mais mistérios para o delegado, que descobrirá não existirem documentos que comprovem a passagem da mulher pela unidade de saúde, apesar de registros confirmarem o nascimento de Caio no local. O personagem de Leandro Lima também perceberá que o atestado de óbito de Agatha sumiu.

A unidade hospitalar ainda reserva outros enigmas: durante a investigação, Marino descobrirá que a mãe de Caio, interpretada por Bianca Bin, teve um caso com um médico desaparecido do local.

O QUE ACONTECEU COM A MÃE DE CAIO?

A infidelidade também aparecerá no depoimento de Angelina. Trabalhando para os La Selva há anos, a funcionária será questionada pelo delegado e fará revelações importantes sobre o passado da mãe de Caio.

“Agatha não era o anjo que todo mundo pensa. Era uma mulher que gostava de fazer tramas, que tinha sua própria história... Enfim, não era alguém que se pudesse confiar [...] Se o doutor Antônio ouvir o que vou dizer, me mata. Ela não era fiel. Nunca foi.” afirmará.

A funcionária ainda levantará a suspeita de que a ex-patroa pode ter tido um cúmplice.

SEGREDOS

Com o desenrolar da trama, os personagens ficarão sabendo que Agatha se envolveu com Gentil e acabou engravidando, tendo Jonatas. Após o parto, a personagem de Bianca Bin foi informada de que não poderia ter outro filho, ou correria risco de vida. Apesar do aviso, Agatha acabou gerando Caio.

Tendo escondido a primeira gravidez com a ajuda de Cândida, Agatha nunca contou para Antônio La Selva sobre Jonatas. O fazendeiro só deve descobrir a verdade na reta final do folhetim.