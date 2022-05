Filho de Madonna, David Banda chama atenção ao aparecer de vestido com a mãe

David Banda, filho da cantora Madonna, viralizou nas redes sociais no fim de semana ao participar do Campeonato Mundial de Pesos Leves, no Barclays Center, em Nova York.

O adolescente de 16 anos chamou a atenção ao usar um vestido de grife, peça da coleção Adidas x Gucci, inspirado em um look feito em colaboração com a designer Laura Whitcomb em 1993.

Madonna nas passarelas

Para a alegria dos fãs, a rainha do pop também desfilou no evento acompanhando o filho. Madonna apostou em um figurino da primeira grife e acessórios como óculos escuros e correntes. David também usava acessórios, tênis e uma bolsa.

O vestido vermelho usado por David faz parte da nova coleção com assinatura das duas grifes, que mistura os logotipos de ambas marcas. A Gucci revelou que a coleção 'old school' estará disponível em 7 de junho.