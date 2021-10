Filha de Paul Walker se casa e é levada ao altar por Vin Diesel

Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, que morreu em 2013, se casou nesta sexta-feira (22) com o ator Louis Thornton-Allanno. Na cerimônia, ela foi levada ao altar pelo ator Vin Diesel, padrinho da modelo e amigo do pai dela. Os dois contracenaram juntos na franquia "Velozes e Furiosos".

Nas imagens, há como vê-la abraçada com Jordana Brewster, que também fez parte do elenco dos filmes, e as filhas de Vin Diesel como damas de honra.

A modelo é filha única de Paul e tinha 14 anos quando o ator morreu em um acidente há oito anos. Meadow tornou público o romance com Louis em julho deste ano e o noivado em agosto. No entanto, não se sabe desde quando eles estão juntos.